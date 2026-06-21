Trump İngiltere Başbakanı’nı hedef aldı: Starmer istifa edecek
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevden ayrılacağını öne sürerek Londra siyasetini karıştırdı. Starmer’ı göç ve enerji politikalarında başarısız olmakla suçlayan Trump, İngiltere’ye Kuzey Denizi petrolünü yeniden kullanma çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın siyasi geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, Starmer'ın görevinden ayrılacağını ileri sürerek, "İstifa edecek" dedi.
Starmer hükümetini özellikle göç ve enerji politikaları nedeniyle hedef alan Trump, İngiliz liderin "iki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadığını" savundu.
"Göç ve enerji konusunda kötü performans gösterdi" ifadelerini kullanan Trump, İngiltere'ye Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını yeniden devreye alma çağrısı da yaptı.
ABD Başkanı, "Kuzey Denizi petrolünü açın" diyerek İngiliz hükümetinin enerji politikalarını eleştirdi.
İNGİLİZ BASINI: STARMER İSTİFAYA HAZIRLANIYOR
İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre, Starmer'a yakın isimler son günlerde İşçi Partisi içinde Başbakan'a yönelik desteğin hızla eridiğini, Starmer'ın siyasi geleceğini yeniden değerlendirmeye başladığını ve istifa etmeye hazırlandığını belirtmişti.