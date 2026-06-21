Trump İngiltere Başbakanı’nı hedef aldı: Starmer istifa edecek

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın siyasi geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, Starmer'ın görevinden ayrılacağını ileri sürerek, "İstifa edecek" dedi.

Starmer hükümetini özellikle göç ve enerji politikaları nedeniyle hedef alan Trump, İngiliz liderin "iki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadığını" savundu.

"Göç ve enerji konusunda kötü performans gösterdi" ifadelerini kullanan Trump, İngiltere'ye Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını yeniden devreye alma çağrısı da yaptı.

ABD Başkanı, "Kuzey Denizi petrolünü açın" diyerek İngiliz hükümetinin enerji politikalarını eleştirdi.