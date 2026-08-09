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Trump: İran askerlerine ödeme yapamayacak durumda”

Trump: İran askerlerine ödeme yapamayacak durumda”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Onlarla yarım bir müzakere sürecindeyiz.” ifadelerine yer veren Trump, İran’ın maddi olarak kötü bir durumda olduğunu iddia ederek, “Askerlerine ödeme yapamayacak durumdalar” dedi.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 22:02

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan siyasi ve askeri krize ilişkin ABD merkezli haber sitesi Axios'a röportaj verdi. Axios'un haberine göre Trump, gerçekleştirilen kısa bir telefon görüşmesinde İran'a yönelik ekonomik baskı oluşturmaya hazır olduğuna ilişkin mesaj verdi. Axios, Trump'ın bu yaklaşımının yeni bir saldırı dalgası başlatma kararının aksine bir tutuma işaret ettiğini vurguladı.

"YARIM MÜZAKERE SÜRECİNDEYİZ"

Habere göre Trump, İran ile temasları "fazla büyütmeden yürüttüklerini" ifade ederek, "Onlarla yarım bir müzakere sürecindeyiz. Sadece yüksek enflasyonlarını ve parasız kalmış olmalarını gözlemliyoruz" dedi. Trump, İran'ın ekonomik açıdan çok kötü bir durumda olduğunu savunarak, Tahran yönetiminin askerlerine ödeme yapacak kaynaklara sahip olmadığını iddia etti. ABD Başkanı, İran'a yönelik deniz ablukasının Tahran'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini savundu.