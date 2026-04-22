Trump: İran finansal olarak çöküyor, günde 500 milyon dolar kaybediyor!

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla İran'ın ekonomik durumuna, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sürecine ve müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin ekonomik bir darboğazda olduğunu savunan Trump, İran'ın finansal olarak çöküş yaşadığını öne sürdü.

GÜNLÜK 500 MİLYON DOLAR KAYBEDİYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın İran ekonomisine ağır bir darbe vurduğunu belirten Trump, Tahran'ın bölgedeki ticaretten günlük 500 milyon dolar kazandığını ve boğazın kapalı kalması nedeniyle her gün bu meblağı kaybettiğini iddia etti. Trump, İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istedikleri yönündeki söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, ablukanın tamamen ABD tarafından uygulandığını ve Tahran'ın yalnızca 'itibarını kurtarmak' amacıyla bu yönde açıklamalar yaptığını savundu.

"TAHRAN NAKİT PARAYA AÇ"

Ülke içindeki ciddi nakit krizinin güvenlik güçlerine de yansıdığını ileri süren Trump, İran ordusunun ve polis teşkilatının maaşlarını alamadıkları için şikayetçi olduklarını dile getirdi. Dört gün önce kendisine ulaşıldığını ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın acilen açılmasını talep ettiğinin iletildiğini belirten Trump, Tahran'ın nakit paraya 'aç' olduğunu iddia etti.

Tahran'ın boğazın açılması yönündeki taleplerine kapıyı kapatan Trump, ablukayı kaldırmayacaklarının altını çizdi. Ablukanın kaldırılması halinde diplomasi ihtimalinin ortadan kalkacağını savunan Trump, "Eğer bunu yaparsak, ülkelerinin geri kalanını ve liderlerini havaya uçurmadığımız sürece İran ile asla bir anlaşma yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör