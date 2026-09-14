Trump: “İran her ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmak istiyor”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nı açık tuttuklarını ve gemi geçişlerinin devam ettiğini belirten Trump, "Çöküşün eşiğinde olan İran, acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor.” dedi.

Trump: İran her ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmak istiyor
İHA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a rağmen Hürmüz Boğazı'nı açık tuttuklarını ve gemi geçişlerinin devam ettiğini belirterek, ABD'ye bu konuda yardım etmeyen ülkelerin tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Trump: İran her ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmak istiyor

Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan petrol akıyor. Bize hiçbir şekilde yardım etmeyen dünya ülkeleri, bu sahte savaş tam anlamıyla sona erdiğinde ABD'ye tazminat ödemek zorunda ve ödeyecekler. Bunu kendimizden çok başkaları için yapıyoruz ve nesiller boyu bu böyle" dedi.

Trump: İran her ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmak istiyor

"İRAN, ACİLEN VE HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"


Trump, "Çöküşün eşiğinde olan İran, acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor. ABD'nin bu sürece dahil olup olmayacağına ben karar vereceğim, ancak biz bu fikre ve müzakereye açığız" dedi.

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Trump: İran her ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmak istiyor

FİYAT ARTIŞINA İRAN DEĞİL, RUSYA-UKRAYNA NEDEN OLUYOR"

Öte yandan Trump, Ukrayna'nın Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini duyurdu.

Trump: İran her ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmak istiyor

Trump açıklamasında, "Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya/Ukrayna Savaşı'dır." ifadelerine yer verdi.

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