Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen açtı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişlere hazır olduğunu duyurduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
Trump, "İran, (Hürmüz) boğazın tamamen açık ve geçişlere tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirmişti.