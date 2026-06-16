Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçtik

ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesinde yaptığı konuşmada İran ile varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran anlaşması ikinci aşamaya geçiyor. Adil bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. İran'a hiçbir şekilde para vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'da hükümet değişikliğine inanmadığını belirterek, "Yönetim değişikliği yıllar sürer" dedi.

Trump, Tahran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını bildirerek, "Eğer Tahran nükleer isterse kıyamet kopar. Nükleerli İran İsrail'i yok eder" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail'in Lübnan saldırısının hoşuna gitmediğini belirterek, "Hizbullah ile Suriye ilgilensin" dedi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör