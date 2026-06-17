Trump: İran ile güçlü anlaşma yaptık
ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının çakılacağını belirterek "İran ile güçlü bir anlaşma yaptık" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının çakılacağını belirterek "İran ile güçlü bir anlaşma yaptık" ifadelerini kullandı.
Trump, Hürmüz'ün 1 2 gün içinde açılacağını bildirdi.
ABD Başkanı, "Biz İran'a yatırım yapmayacağız. İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağımız yönünde haberler yanlış" dedi.
Trump, "İran yanlış yaparsa yeniden bombalarız" ifadelerini kullandı.
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