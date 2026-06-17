Trump: İran ile güçlü anlaşma yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının çakılacağını belirterek "İran ile güçlü bir anlaşma yaptık" ifadelerini kullandı.

Trump: İran ile güçlü anlaşma yaptık
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ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının çakılacağını belirterek "İran ile güçlü bir anlaşma yaptık" ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz'ün 1 2 gün içinde açılacağını bildirdi.

ABD Başkanı, "Biz İran'a yatırım yapmayacağız. İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağımız yönünde haberler yanlış" dedi.

Trump, "İran yanlış yaparsa yeniden bombalarız" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #İRAN #DONALD TRUMP

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