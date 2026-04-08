Haberler

Dünya Haberleri

Trump: "İran ile varılan ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor"

Trump: "İran ile varılan ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararının Lübnan'ı kapsamadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 19:18

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

"BUNUN DA ÇARESİNE BAKILACAK" ABD merkezli PBS News'e konuşan Trump, İran ile varılan ateşkese Lübnan'ı kapsamadığını söyledi. Konuya ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" dedi.