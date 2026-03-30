Trump İran petrolünü istiyor: Hark Adası’nı ele geçirmek seçeneklerimiz arasında

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda, tercihinin "İran'ın petrolünü almak olacağını" söyleyerek, olası bir adımı Venezuela örneğiyle kıyasladı.

Başkan Trump, "Dürüst olmak gerekirse, en çok istediğim şey İran'daki petrolü almak ama ABD'de bazı aptal insanlar 'bunu neden yapıyorsun?' diyor. Ama onlar aptal insanlar." ifadesini kullandı.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını arttırdığı bir dönemde Trump, "Belki Hark Adası'nı alırız, belki almayız. Çok fazla seçeneğimiz var. Ayrıca bu, bir süre orada bulunmamız gerektiği anlamına gelir." dedi.

Trump, adadaki İran savunmasının durumu sorulduğunda ise "Herhangi bir savunmaları olduğunu sanmıyorum. Çok kolay alabiliriz." yorumunda bulundu.