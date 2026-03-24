Trump, İran’a saldırı planını destekleyen ilk ismi açıkladı!
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen saldırılardan önce kendisine ilk desteğin ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten geldiğini duyurdu. Konuşması sırasında yanında bulunan Hegseth’e dönen Trump, 'Haydi yapalım çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezsin.' dedin." şeklinde konuştu.
The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, dün Tennessee eyaletinin Memphis kentinde yaptığı konuşmada, İran'a saldırılardan öncesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"SESİNİ YÜKSELTEN İLK KİŞİ SENDİN"
O sırada yanında oturan Hegseth'e dönen Trump, "Pete, sanırım sesini yükselten ilk kişi sendin ve 'Haydi yapalım çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezsin.' dedin." şeklinde konuştu.
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırıların en büyük savunucularından biri olmasıyla dikkati çekiyor. Saldırıların gidişatıyla ilgili basın toplantıları düzenleyen Hegseth, İran'ın balistik füze programını, insansız hava aracı üretimini ve donanmasını "yok etmeyi" amaçladıklarını vurguluyor ve saldırılara yönelik eleştiriler gerekçesiyle medyayı da hedef alıyor. Hegseth, 19 Mart'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıların ne zaman sona erdirileceğine dair açıklama yapmamış, "kesin bir zaman aralığı belirlemek istemediklerini" ve nihai kararı Trump'ın vereceğini söylemişti.