Trump, İran’a yeniden saldırı ihtimalini değerlendirdi: “Bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var”
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gelişmelere ve yeniden saldırı ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece ABD'nin İran'a tekrar saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu belirten Trump, “Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak." dedi.
Trump, CNN'e telefon üzerinden verdiği mülakatta İran ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"İLERLEME SAĞLANDIĞI SÜRECE SALDIRI İHTİMALİ DÜŞÜK"
ABD'nin İran'a tekrar saldırma ihtimali sorusu üzerine Trump, Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.
Trump, "İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. (ABD saldırısının) Gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım, ama onlara çok sert vurduk." değerlendirmesinde bulundu. İran'ın mali olarak zayıf bir konumda olduğunu ileri süren Trump, ancak saldırı emri verirse ABD güçlerinin bölgede hazır olarak beklediğine işaret etti.