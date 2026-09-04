Trump İran'da o noktayı işaret etti: Yakında vurabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’da askeri olarak başarılı olduklarını savunan Trump, Hürmüz Boğazı ve etrafındaki gelişmeleri de çok yakından takip ettiklerini vurguladı ve o noktayı, "Yakında vurabiliriz" ifadesiyle işaret etti.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Venezuela'nın ardından İran'da da askeri olarak her şeyi yaptıklarını ve çok başarılı olduklarını savunan Trump, aktif olarak bir saldırı halinde olmadıklarını dile getirdi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la yaşanan gerilim için "savaş" ifadesini özellikle kullanmadığı hatırlatılan Trump, "Birçok kişi buna savaş demiyor. Ben buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele. İran bizim için büyük bir mesele değil. Venezuela'ya müdahale ettik, buraya da müdahale ettik." diye konuştu. İran'la çatışmalarda sadece 18 ABD askerinin öldüğünü kaydeden Trump, bunun Vietnam veya Afganistan savaşları ile kıyaslandığında çok büyük bir sayı olmadığını söyledi.
"KAZMA DAĞI'NI YAKINDA VURABİLİRİZ"
Trump, Hürmüz Boğazı ve etrafındaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Kazma Dağı civarındaki hareketliliği izlediklerini söyledi.
"Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz." diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nı ise petrol tankerlerinin geçişi için açık tuttuklarını savundu.