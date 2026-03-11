Trump: İran’ı yok edecek olsak bu öğleden sonra bile yapabiliriz”

"İSPANYA İLE TİCARETİ KESEBİLİRİZ"

İspanya ve ABD arasında bir işbirliğinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır. Bence hiç işbirliği yapmıyorlar. İspanya çok kötü davrandı. NATO'ya karşı çok kötü davrandılar. Belki, İspanya ile ticareti kesebiliriz. İspanya ne yapıyor bilmiyorum. Korunuyorlar ama paylarını ödemek istemiyorlar. Yıllardır böyle" cevabını verdi.

"HİZBULLAH'TAN KURTULMAMIZ GEREKİYOR"

Hizbullah ve Lübnan konusunda Trump, "Lübnan'ı ve Lübnan halkını seviyoruz. Ama Hizbullah'tan kurtulmamız gerekiyor. Hizbullah yıllardır bir felaket oldu" dedi. Trump, "İran teslim olmasa bile ABD İran'dan çekilir mi?" şeklindeki bir soruya cevap vermeyi reddetti. Trump, "Onları, tarihte hiçbir ülkenin vurmadığı kadar sert vurduk. Ve henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.