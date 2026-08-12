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  • Trump, İran’ın ekonomisinin bittiğini iddia etti: “ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip”

Trump, İran’ın ekonomisinin bittiğini iddia etti: “ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. “ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip” diyen Trump İran’ın parasının bittiğini iddia ederek, “Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerlerinin maaşları ödenmiyor, Devrim Muhafızları dağılmış durumda ve kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın ekonomisinin bittiğini iddia etti: ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip
AA

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, İran’ın ekonomisinin bittiğini iddia etti: ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor.

Trump, İran’ın ekonomisinin bittiğini iddia etti: ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip

Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerine yer verdi.

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Trump, İran’ın ekonomisinin bittiğini iddia etti: ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip

İran'ın sahip olduğu tek şeyin "yalancı basın" ve "yüzde 300" enflasyon olduğunu ileri süren Trump, ülkenin daha da kötüye gittiğini iddia etti.Trump, "İran sadece konuşuyor, icraat yok, artık Ortadoğu'nun zorbası değiller." yorumunu yaptı.

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