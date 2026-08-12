Trump, İran’ın ekonomisinin bittiğini iddia etti: “ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip”

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor.