Trump, İran’ın ekonomisinin bittiğini iddia etti: “ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip”
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. “ABD, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip” diyen Trump İran’ın parasının bittiğini iddia ederek, “Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerlerinin maaşları ödenmiyor, Devrim Muhafızları dağılmış durumda ve kaçıyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor.
Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerine yer verdi.