Trump: “İran’ın yeniden inşası 10 yıllarını alır”
ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 21’nci gününde İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD saldırılarının rejimi devirmek için olmadığını ifade ederken, "Sanırım şu an ayrılabilirim ve İran'ın yeniden inşası 10 yıllarını alır. Ama bunun kabul edilebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer daha uzun kalırsak, ülkelerini asla yeniden inşa edemeyecekler" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD merkezli MS Now'a verdiği röportajda Trump, ABD'nin saldırılarının birincil amacının İran'daki rejimin devrilmesi olmadığını hatırlattı. ABD Başkanı, ülkesinin İran'da yönetimin kimde olacağına "muhtemelen" etkide bulunabileceğini ancak bunun öncelikli meselesi olmadığını ifade etti. Trump, "Asıl önemli olan, nükleer silaha sahip olmamalarıdır" dedi.
ABD'nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlediği 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' ile "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığı" söylemini tekrarlayan Trump, diğer yandan İran'ın hala zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu savundu. Trump, "Sanırım şu an ayrılabilirim ve İran'ın yeniden inşası 10 yıllarını alır. Ama bunun kabul edilebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer daha uzun kalırsak, ülkelerini asla yeniden inşa edemeyecekler" ifadelerini kullandı.
"(NATO MÜTTEFİKLERİ) BİZİM BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA YOKLAR"
NATO müttefiklerine ilişkin hoşnutsuzluğuna da değinen Trump, Hürmüz Boğazı'nı savunma çağrılarına olumlu cevap vermeyen Avrupalı müttefikler hakkında ne hissettiği sorusuna "İyi değil" yanıtını verdi. Trump, "Ben gelene kadar NATO'nun maliyetinin yüzde 100'ünü biz ödüyorduk. Her zaman bunun tek yönlü bir ilişki olduğunu söyledim. Onlar bir şeye ihtiyaç duyduklarında biz yanlarında oluyoruz. Ama bizim bir şeye ihtiyacımız olduğunda yoklar. Sonuçta haklı olduğum ortaya çıktı. Bu, büyük bir imtihandı" dedi.