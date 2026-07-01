SON DAKİKA| Trump’tan nükleer silah mesajı: ’En önemli konu’ diyerek vurguladı! İran’la müzakereler ne durumda?

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki temasların olumlu seyrettiğini ve Katar'da gerçekleştirilen son görüşmelerin başarılı geçtiğini söyledi.

Başkentte gazetecilere konuşan Trump, İran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakerelere ilişkin, "İran'ın nükleer silahlardan arındırılması süreci iyi ilerliyor. Çok iyi toplantılar yaptılar, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "En önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi.

Trump ayrıca, "İran'la çok iyi anlaşıyoruz" diyerek Tahran yönetiminin müzakerelerde "uzun bir yol kat ettiğini" belirtti.

ABD Başkanı, İran'a ilişkin değerlendirmesini, "Bence durumları iyi" sözleriyle tamamladı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör