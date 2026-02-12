Trump İran’la müzakerede ısrarlı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Netanyahu, kameraların olmadığı güney kapısından binaya giriş yaptı. Yaklaşık 3 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Sosyal medya paylaşımında görüşmenin çok verimli geçtiğini savunan Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran'la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı. Eğer (anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz." Netanyahu ise geldiği gibi Beyaz Saray'dan sessizce ayrıldı. İsrail Başbakanlığı'na göre, Gazze kasabı Netanyahu, Trump'tan İran'la müzakerelerde İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin de göz önünde bulundurulmasını istedi. İsrail medyası ise İran'la müzakerelerin sonuçsuz kalacağını iddia etti.