Trump: İran'la savaş yakında bitecek ve petrol fiyatları düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini belirterek, “Petrol fiyatları düşecek” dedi.

Trump: İran’la savaş yakında bitecek ve petrol fiyatları düşecek
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Montana eyaletinde düzenlenen mitingde İran ile ilgili açıklamada bulundu.

İran'ın deniz ve hava kuvvetlerinin kalmadığını, ordunun büyük kısmının yok edildiğini öne süren Trump, "İran'la savaş çok yakında bitecek. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ve petrol fiyatları da düşecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DONALD TRUMP #ABD #İRAN

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