Trump: İsrail’e sormadım Erdoğan İstedi ben de yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin "bu konudaki fikrini sormadığını", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını dile getirdi. Trump, 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Ortadoğu turu dönüşünde, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Amerikan basınında çıkan haberde Trump; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını söyledi. Trump, İsraillilerin buna itiraz etmesinin sorulması üzerine "Bunu onlara (İsrail) sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm" dedi.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması kararının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek, Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini dile getirdi. Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip olduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" kaydetti.

GAZZELİLERE YARDIM ETMELİYİZ

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turundan sonra ülkesine döndüğünde de Gazze için aynı açıklamada bulundu. Trump, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" diye konuştu.