Trump, Kamala Harris’i hedef aldı: ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli

"YENMEMİZ GEREKEN YENİ KURBAN HARRİS"

Biden'ın desteğini açıkladığı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i sert sözlerle eleştiren Trump, "Şimdi yenmemiz gereken yeni bir kurban var: Yalancı Kamala Harris!" ifadelerini kullandı. Harris'i Amerikan tarihindeki "en beceriksiz ve aşırı solcu başkan yardımcısı" olarak tanımlayan Trump, Harris'in "Her bir Biden felaketinin arkasındaki ultra-liberal itici güç" ve "ABD'yi yok edecek radikal solcu bir deli" olduğunu söyledi.

"ABD HALKI 'HAYIR TEŞEKKÜRLER KAMALA' DİYECEK"

Kamala Harris'i Biden yönetiminin kürtaj ve enflasyon gibi konulardaki politikaları nedeniyle eleştiren Trump, seçimi kendisinin kazanacağını belirterek, "Kasım ayında Amerikan halkı ona 'Hayır teşekkürler Kamala' diyecek. 'Berbat bir iş çıkardın. Her konuda berbat davrandın' diyecek" şeklinde konuştu. Harris'in ABD'nin sınır bütünlüğüne "ölümcül şekilde" zarar verdiğini savunan Trump, "Yaptıkları nedeniyle başkanlığa aday olmasına izin verilmemeli" dedi.

"TEHLİKELİ İNSANLARA KARŞI NAZİK OLMAYACAĞIM"

Kendisine yönelik suikast girişimini sonrasında bazı söylemlerini yumuşattığını hatırlatan Trump, seçim yarışının ise sert geçeceğinin sinyalini verdi.

"Vurulduğumda bana bir şey olduğunu söylüyorlar. İyi biri oldum" diyen Trump, Demokrat rakiplerine atıfla "Ancak çok tehlikeli insanlarla uğraşıyorsanız çok nazik olamazsınız, gerçekten olamazsınız. Bu yüzden sakıncası yoksa nazik olmayacağım. Sorun olur mu?" diye sordu.