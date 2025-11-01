Trump: ’Kanada Başbakanı Carney özür diledi’

Görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirten Trump, "Reklam için özür diledi çünkü tamamen sahteydi. Ronald Reagan gümrük vergilerini desteklerdi ancak onlar tam tersiymiş gibi göstermeye kalktı." dedi.

Carney ile Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ( APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelen Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney 'nin, eski ABD Başkanı Ronald Reagan 'ın gümrük vergilerine ilişkin ifadeleri çarpıtılarak hazırlanan ve Washington yönetiminin gümrük politikalarını eleştiren reklam filmi nedeniyle kendisinden özür dilediğini belirtti.

"CARNEY İLE ARAM ÇOK İYİ"

Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna, "Hayır ama Carney ile aram çok iyi. Onu gerçekten seviyorum." ifadesinde bulundu.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRILDI, TARİFE ORANI YÜZDE 10 ARTTI

Kanada'da Ontario eyalet yönetimi, eski ABD Başkanı Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu reklam yayımlamıştı.

Buna karşın Trump, reklam nedeniyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını, uygulanan tarife oranını da yüzde 10 artıracağını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ticaret ve gümrük vergilerine ilişkin görüşmelere yeniden başlamaya istekli olduklarını belirtmişti.

Kanada'nın Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford da reklam filmini 27 Ekim itibarıyla yayından kaldırdıklarını açıklamıştı.