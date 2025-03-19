Trump kararını kabul etmeyen yargıca savaş açtı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, bu yetkilendirmeyi devreye sokan kararı engelleyen Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg ile ilgili açıklamada bulundu.

Trump, Boasberg'i 'sorun çıkaran ve provokatör' diye niteleyerek, bu federal yargıcı atayan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimlerde kendisi kadar başarılı olmadığını savundu. Trump, "Ben birçok sebep nedeniyle açık ara farkla kazandım ancak yasa dışı göçle mücadele bu tarihi başarının bir numaralı sebebi olabilir. Ben seçmenlerin istediğini yapıyorum. Huzuruna çıkmak zorunda olduğum diğer sahtekar yargıçlar gibi Boasberg de görevinden azledilmeli. Çoğu akıl hastası katil olan vahşi, şiddet yanlısı, kaçık suçluları ülkemizde istemiyoruz. Amerika'yı yeniden büyük yapalım" ifadelerini kullandı.