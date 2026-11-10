Trump, Katar Başbakanı ile görüştü! “ABD ateşe hazır”

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Katar Başbakanı ile, İran ile ilgili birçok konunun ele alındığı mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim. Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler mevcut statükonun devam etmesini tercih ediyorlar. Orta Doğu'daki gelişmeler açısından herhangi bir değişiklik olması durumunda, ABD ateşe hazır. Ancak şu aşamada bu pek olası görünmüyor. İsrail ve tüm Orta Doğu, İran'ın tehlike ve tehditlerinden korunmaktadır."