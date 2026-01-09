Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’yu ağırlayacak

Şubatın ilk haftasında Petro'yu Beyaz Saray 'da ağırlayacağını belirten Trump, Kolombiya 'nın "kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişini engellemesi gerektiğini" kaydetti.

ASKERİ SALDIRI BEKLENTİSİ

Trump, 7 Ocak'ta Petro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise son açıklamalarında, ABD'nin ülkesine yönelik askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.