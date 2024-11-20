Trump milyarder iş adamını bakanlığa aday gösterdi

Trump, geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan Lutnick'in Amerika'nın bugüne kadar gördüğü en büyük yönetimi oluşturmalarına yardımcı olacak en sofistike süreci ve sistemi oluşturduğunu ifade etti.

Lutnick, 1983'ten bu yana çalıştığı Cantor Fitzgerald'da hızla yükselerek 29 yaşında CEO oldu.

Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıda, aralarında Lutnick'in kardeşi ve en yakın arkadaşının da bulunduğu Cantor Fitzgerald'ın 960 New York merkezli çalışanının 658'i hayatını kaybetti.

Lutnick, 2001'de Financial Times tarafından Yılın Kişisi ve 2010'da Ernst & Young tarafından ABD'de Yılın Girişimcisi seçildi.

Howard Lutnick'in göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.