Trump, Mısır’daki toplantıya katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail'in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY OLACAK"

Trump, "Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirilmişti.