Trump mitingine katılan Dr. Mehmet Öz’e şok! Durmaksızın yuhalandı

Söylemleriyle gündemden düşmeyen ve ABD'nin Pennyslvania eyaletinden senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz, tartışma yaratmaya devam ediyor. Mehmet Öz'ün açıklamasından sonra ülkedeki Cumhuryietçiler arasında karışıklık yaşandı.
DURMAKSIZIN YUHALANDI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini aldığı bilinen Öz, önceki gün Trump mitingindeydi. Dr. Öz bazı miting katılımcıları tarafından yuhalanadı.
ABD MEDYASINDA YER BULDU
ABD medyasından alınan bilgere göre Dr. Öz isminin geçtiği bazı yerlerde katılımcılar ismi duyunca tepki gösterdi. ABD merkezli Business Insider "Ünlü doktor Mehmet Öz'ün adı tanıtımda 2 kere geçti ve her defasında bu isim yuhalamalar ve ıslıklarla karşılandı" sözlerine yer verdi.
BİNLERCE KİŞİ VARDI
Haberde miting öncesinde de Dr. Öz'e güven duyulmadığına dikkat çekildi. Aynı zamanda yağmur altında düzenlenen miting sırasında Dr. Öz'ün önceden çekilmiş bir videosu yayınlanırken de binlerce kişi tarafından yuhalandığı söylendi.
ALKIŞ VE ISLIKLAR EŞLİK ETTİ
Ayrıca Dr. Öz'ün sahneye çıkmasıyla bu alkış ve tepkilerin daha da arttığı ifade edildi. Bazı katılımcılar verdikleri röportajda Dr. Öz'ün aday olmasından duydukları rahatsızlığı da dile getirdi.