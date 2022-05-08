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Giriş Tarihi: 8.5.2022 10:51 Son Güncelleme: 8.5.2022 11:17

Trump mitingine katılan Dr. Mehmet Öz'e şok! Durmaksızın yuhalandı

Trump mitingine katılan Dr. Mehmet Öz’e şok! Durmaksızın yuhalandı

ABD'nin Pennyslvania eyaletinden senatör adayı olan ve hem programı hem de söylemleriyle sık sık dikkat çeken Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde katıldığı Trump mitinginde yuhalandı. Hem isminin geçtiği sırada hem de sahneye çıktığı sırada tepkileri çeken Mehmet Öz'le ilgili pek çok miting katılımcısı yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

Söylemleriyle gündemden düşmeyen ve ABD'nin Pennyslvania eyaletinden senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz, tartışma yaratmaya devam ediyor. Mehmet Öz'ün açıklamasından sonra ülkedeki Cumhuryietçiler arasında karışıklık yaşandı.

DURMAKSIZIN YUHALANDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini aldığı bilinen Öz, önceki gün Trump mitingindeydi. Dr. Öz bazı miting katılımcıları tarafından yuhalanadı.

ABD MEDYASINDA YER BULDU

ABD medyasından alınan bilgere göre Dr. Öz isminin geçtiği bazı yerlerde katılımcılar ismi duyunca tepki gösterdi. ABD merkezli Business Insider "Ünlü doktor Mehmet Öz'ün adı tanıtımda 2 kere geçti ve her defasında bu isim yuhalamalar ve ıslıklarla karşılandı" sözlerine yer verdi.

BİNLERCE KİŞİ VARDI

Haberde miting öncesinde de Dr. Öz'e güven duyulmadığına dikkat çekildi. Aynı zamanda yağmur altında düzenlenen miting sırasında Dr. Öz'ün önceden çekilmiş bir videosu yayınlanırken de binlerce kişi tarafından yuhalandığı söylendi.

ALKIŞ VE ISLIKLAR EŞLİK ETTİ

Ayrıca Dr. Öz'ün sahneye çıkmasıyla bu alkış ve tepkilerin daha da arttığı ifade edildi. Bazı katılımcılar verdikleri röportajda Dr. Öz'ün aday olmasından duydukları rahatsızlığı da dile getirdi.

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Trump mitingine katılan Dr. Mehmet Öz'e şok! Durmaksızın yuhalandı
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