Trump, nadir bir başarıya imza attı 7’de 7 yaptı

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump, nadir görülen bir başarıya da imza attı. Trump, seçimlerde kritik öneme sahip olan "salıncak" olarak kabul edilen 7 eyaletteki seçimi kazanarak ABD siyasi tarihinin ender liderlerden biri oldu. Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen 7 eyaletin tamamında seçim sonuçları belli oldu. Son dönemde Demokrat ve Cumhuriyetçilerin çekişmesine sahne olan North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada'daki seçimi kazanan Trump, bu eyaletlerden hanesine yazdırdığı toplam 93 delegeyle seçimi göğüsledi. Böylece Trump, ABD siyasi tarihinde tüm salıncak eyaletleri kazanan ender liderlerden biri oldu.Trump, rakibi Demokrat aday Kamala Harris'in 226 oyuna karşılık 312 delegenin desteğini kazandı. Başkanlığı garantilemek için gereken sayı ise 270. Ülkenin 47'nci Başkanı seçilen Trump'ın Harris ile arasındaki oy farkı yaklaşık 5 milyona dayandı. Trump, toplam 72 milyon 600 bin kadar oy alırken rakibi Harris'in aldığı oyların sayısı yaklaşık 67 milyon 950 binde kaldı. Öte yandan Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu.