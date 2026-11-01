Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü: "İran hakkında konuştuk"

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu ile az önce çok iyi bir görüşme yaptım. İran hakkında konuştuk"

İSRAİL BASININDAN ÇARPICI SALDIRI BASKISI İDDİASI!

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların derhal yeniden başlatılması çağrısında bulunduğunu öne sürmüştü. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı arabulucularla yürüttüğü temasları ele almıştı. Görüşmede Netanyahu'nun söz konusu diplomatik sürece ilişkin sert değerlendirmelerde bulunduğu iddia edilmişti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun devam eden arabuluculuk girişimlerinin İran üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasına yol açabileceğinden endişe duyduğu belirtilmişti. Trump'ın ise İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle yürütülebilecek müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı ileri sürülmüş, Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılar için yürüttüğü hazırlıkları kamuoyu önünde tartıştığı bir dönemde gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşandığına ilişkin somut bir işaret bulunmadığı kaydedilmişti.