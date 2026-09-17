Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı

Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ortadoğu dış politikasının İsrail'e tabi olamayacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilişkisine eleştirel yaklaşan Vance, "Trump, Netanyahu ile yolları ayırma iradesi gösterdi. Birlikte çalışmamız gerektiğinde onlarla çalışırız. Fikir ayrılığı da yaşayacağız. Amerika'nın çıkarlarını gözeteceğiz" dedi. İsrailli yetkililerin nefretini kazanan Vance, analistlere göre 2028 yılında başkan adayı olarak değerlendiriliyor " dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DONALD TRUMP #JD VANCE

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