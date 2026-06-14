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Trump, Netanyahu'ya ateş püskürdü: Hiçbir muhakeme yeteneği yok

Trump, Netanyahu'ya ateş püskürdü: Hiçbir muhakeme yeteneği yok

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısının ardından Netanyahu'ya ateş püskürdü. "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki?" diyen Trump, bu duruma çok sinirlendiğini belirterek, Netanyahu'nun hiçbir muhakeme yeteneğinin bulunmadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 21:44

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi. "HİÇBİR MUHAKEME YETENEĞİ YOK" Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

Trump, "(İran-ABD) Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi. NETANYAHU'YA TEPKİ: SEN NE YAPTIĞINI SANIYORSUN? Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.