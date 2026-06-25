Trump, Netanyahu’ya bağırdı: Tüm Yahudiler senden bıktı
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Tüm Yahudiler senden bıktı" diye bağırdı. The New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan "Rejim Değişikliği: Donald Trump'ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası" isimli kitapta, Trump'ın Gazze'de ateşkes planını duyurmasından önce Netanyahu'ya sert sözler sarf ettiği aktarıldı. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'dan çekilmeyeceklerini ileri sürdü.