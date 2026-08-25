Trump: Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" yapacağız

Başkan Trump, sosyal medya hesabından, ABD'nin New York eyaletiyle Kanada'nın Ontario eyaleti arasında yer alan Ontario Gölü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

"ONTARİO (EYALETİ) İLE İŞ YAPACAĞIMIZI PEK SANMIYORUZ"

Trump, "ABD, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor zira artık Ontario (eyaleti) ile iş yapacağımızı pek sanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımda da Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, ABD ile ticari anlaşma taslağının "Kanada'da Fransızca'ya yönelik tehditler içerdiği" iddiasına değinen Trump, Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla karışmayacağını savundu.

Trump, Carney'yi çoğunluğun Fransızca konuştuğu Quebec eyaletine yönelik politik hamleler yapmakla suçladı.

ABD Başkanı Trump bu paylaşımlarını, ABD ile Kanada arasında ticari gerilimin yükseldiği ve Ontario Başbakanı Doug Ford ile karşılıklı eleştirilerde bulunduğu bir dönemde yaptı.

Paylaşımlardan ilki, Trump'ın daha önce de Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini hatırlattı.

TRUMP İLE ONTARİO BAŞBAKANI ARASINDA ATIŞMA

İki ülke arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.

Doug Ford da katıldığı bir programda ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirmiş, Trump da bu eleştirileri "böbürlenme" şeklinde nitelendirmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör