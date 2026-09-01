Trump Ontario Gölü'nün isminin dijitalde değişmesini istiyor: Google’ın ardından sıra Apple’a geldi
ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı kararla Ontario Gölü’nün ABD’deki resmi adı “Amerika Gölü” olarak değiştirilirken, Washington şimdi Apple Haritalar’ın da aynı yönde güncellenmesini istiyor. Google Haritalar ise ABD’deki kullanıcılar için yeni ismi göstermeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Apple'dan harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmesini istediği bildirildi.
ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliklerinin tüm harita sağlayıcılarına iletildiğini belirtti.
Burgum, Trump'ın doğrudan iletişime geçerek Apple'a talebi ilettiğini ve harita uygulamasında söz konusu isim değişikliğinin yakın zamanda görülebileceğini söyledi.
GOOGLE GÖLÜN İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ
Google da Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'deki uygulamasında "Amerika Gölü" olarak güncellemiş ancak Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.
Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.