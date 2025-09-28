Trump: Orta Doğu tarihte ilk kez özel bir şey için hazır

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Orta Doğu'da büyük bir başarı için gerçek bir şansımız var. Hepimiz ilk kez özel bir şey için hazırız. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...