Trump Orta Doğu turunda duyurdu: Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları'nın Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile 160 uçak için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Öte yandan Trump Al Sani ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldıklarını belirterek, Katar Emiri’ne “dostluğundan” dolayı teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 17:53 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2025 18:31

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Trump arasında Doha'da gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, taraflar arasında savunma, havacılık gibi birçok alanda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

"ZİYARETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM" Katar Emiri Al Sani, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Başkan Trump ile yaklaşık iki saat boyunca güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki duruma ilişkin pek çok konuyu ele aldık. İmzaladığımız bu anlaşmalardan sonra ABD ile Katar arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkardık. Başkan Trump'a bu tarihi ziyaretinden dolayı yeniden teşekkür ederim." ifadesini kullandı.