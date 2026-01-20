Trump özel mesajları birer birer ortaya döktü: Macron’un sözleri gündeme damga vurdu

Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor.

Davos zirvesinin ardından 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtiyor.

Mesajda Macron'un, " Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer verdi.

İKİ LİDER ARASINDA GERGİNLİK

Trump'ın paylaşımı, iki lider arasında fikir ayrılıklarının yaşandığı dönemde geldi.

Le Monde'un haberinde, Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için Trump'tan gelen davete sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Gazetecilerin Macron'a ilişkin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine Trump, "Onun alkollü ürünlerine yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." demişti.

Macron, 15 Ocak'ta da Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu açıklamıştı.