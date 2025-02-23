Trump Polonya ve Arjantin liderleri ile görüştü

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Trump'ın, başkent Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı kapsamında Milei ve Duda ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmelere ilişkin fotoğrafların yer aldığı açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, Trump'ın toplantıdaki konuşması sırasında Duda'yı "harika bir adam ve harika bir dost" olarak nitelendirdiği ve "Polonya'nın savunma harcamalarını artırması" dolayısıyla övgüde bulunduğu aktarıldı.