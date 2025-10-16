SON DAKİKA | ABD-Rusya zirvesi! Trump ile Putin arasındaki görüşme başladı

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme başladı.

"GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ BİLDİRECEĞİM"

ABD Başkanı Trump, "Şu anda Başkan Putin ile görüşüyorum. Konuşma devam ediyor. Uzun bir konuşma ve sonunda Başkan Putin gibi içeriğini bildireceğim." dedi.

Ayrıntılar geliyor...