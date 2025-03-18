Trump Putin görüşmesi öncesi açıklama: Birçok unsurda uzlaşma sağlandı
ABD Başkanı Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirecek. Cumhuriyetçi lider, konuşma öncesinde, nihai barış anlaşmasındaki birçok konu hakkında uzlaşmaya varıldığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.
Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.