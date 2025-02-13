Trump-Putin görüşmesi öncesi Rusya’dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından Rusya ve Tacikistan hükümetleri arasında diplomatik misyon temsilciliklerin işleyişiyle ilgili 1992'de yapılan anlaşmaya ilişkin bir protokol ile iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2025-2026 yıllarını kapsayan bir işbirliği programı imzaladı.

Belgelerin imzalanmasının ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Lavrov, Tacikistan'daki Rus askeri üssünün etkinliğinin arttırılması konusunda ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Üssümüz sadece Tacikistan'ın değil, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) güneydeki sınırlarının güvenliğini sağlıyor." dedi.

Afganistan'daki duruma değinen Lavrov, durumun "ağır" olduğunu ve Afganistan'ın komşu ülkelerini, özellikle de Tacikistan'ı etkilediğini belirtti. Tacikistan ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliğinin artırılmasının önemini vurgulayan Lavrov, Tacikistan'ın göç alanındaki taleplerini dikkatle incelediklerini dile getirdi.

"Putin ile Trump'ın dünkü telefon görüşmesinin ardından ikili ilişkiler düzelebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ikili ilişkilerin en düşük seviyeye gerilediğine işaret etti.

Lavrov, şöyle devam etti: "Dünyanın, görüşmeden sonra şaşkınlık yaşaması ve görüşmeyi sıra dışı olarak görmesi beni şaşırttı. Batı, özellikle de AB, iki terbiyeli ve nazik insanın konuşmasına şaşırdı. İki lider siyasetin, oturup konuşmak, ortak noktaları bulmak olduğunu anlıyor ve anlaşmazlıkları bir kenara atmıyor." Lavrov, Batılı siyasetçileri kastederek "Bu görüşmenin siyasetin ne olduğunu unutanları ayıltacağını umuyorum." dedi.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin de Rusya ile ilişkiler ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve KGAÖ gibi platformlardaki işbirliğin geliştiğini söyledi.