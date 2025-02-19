Trump Putin görüşmesinde peş peşe açıklamalar: Gözler o tarihte

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelere Ukrayna'nın dahil edilmemesine tepki vermesine ilişkin konuşan Trump, "Burada bir koltukları olmadığı için üzgün olduklarını duyuyorum, aslında 3 yıldır ve bundan çok daha önce bir koltukları vardı. Bu çok kolay bir şekilde halledilebilirdi. Asla bu savaşa başlamamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin. Ben, Ukrayna için bir anlaşma yapabilirdim. Bu onlara neredeyse tüm topraklarını, her şeyi verirdi ve hiçbir insan öldürülmezdi, hiçbir şehir yıkılmazdı" dedi.

Trump Riyad'daki toplantıdan sonra savaşı bitirme konusunda "çok daha emin" olduğunu ifade ederek, "Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Vahşi barbarlığı durdurmak istiyor" şeklinde konuştu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinin hazırlıklarının zaman alacağını belirterek, görüşmenin şubat ayı sonuna kadar gerçekleşebileceğini bildirdi. Peskov, "Putin, ABD ile müzakerecisini ancak Washington kendi müzakerecisini belirledikten sonra seçecek. Medinsky'nin Ukrayna görüşmelerine katılımı cumhurbaşkanının kararına bağlı. Ayrıca ABD ile görüşmeler Ukrayna sorununa çözüm bulunması yolunda önemli bir adım. ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi yolunda ilk adım atılmış olsa da, sonuç çıkarmak için henüz çok erken ancak yaklaşım olumlu. Dün Rusya ile ABD arasındaki görüşmelerde ağırlıklı olarak ikili ilişkiler ele alındı" ifadelerini kullandı.