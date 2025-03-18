Trump-Putin görüşmesinden Ukrayna’da kısmı ateşkes çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki enerji santrallerine yönelik saldırıların 30 gün boyunca durdurulması yönündeki teklifini kabul etti. İki lider dün telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 1.5 saat sürdü.

RUSYA ŞARTLARI AÇIKLADI

Görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ordusuna gerekli talimatı verdiği bildirildi. Karadeniz'de deniz taşımacılığının güvenliği konusunda müzakerelerin de başlayacağını aktaran Kremlin, 30 günlük ateşkes süresince Ukrayna'nın yeni bir seferberlik veya silahlanma hamlesinde bulunmamasını talep ediyor. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ukrayna'da çözümün kapsamlı, sürdürülebilir ve uzun vadeli olması gerektiğini söylediği ifade edildi. Kremlin Basın Servisi, Rusya'nın Ukrayna'da zorunlu seferberliğin durdurulması ve geçici ateşkes fikri bağlamında Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılması gerektiğine işaret ettiğini söyledi.