Trump Putin görüşmesinin saati belli oldu: Gündem ikili ilişkiler ve Ukrayna

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını anımsatan Peskov, "Görüşme, 16.00-18.00 saatlerinde gerçekleşecek. İkili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Ukrayna meselesiyle ilgili bazı konular var. İki lider, bu konuları ele alacak." dedi.

Sözcü Peskov, görüşmenin sonuçlarını kamuoyuna bildireceklerini dile getirdi.