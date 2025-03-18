Trump Putin görüşmesinin saati belli oldu: Gündem ikili ilişkiler ve Ukrayna
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün saat 16.00-18.00 arasında telefonda konuşacaklarını açıkladı. Görüşmenin konusunun ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Ukrayna meselesi olduğu bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını anımsatan Peskov, "Görüşme, 16.00-18.00 saatlerinde gerçekleşecek. İkili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Ukrayna meselesiyle ilgili bazı konular var. İki lider, bu konuları ele alacak." dedi.
Sözcü Peskov, görüşmenin sonuçlarını kamuoyuna bildireceklerini dile getirdi.
GAZZE'DE YAŞANANLARA DEĞİNDİ
İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına değinen Peskov, "Durumun gerginleşmesinden ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden endişeliyiz. Durumu dikkatle takip ediyoruz. Durumun barış yoluna girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.