Trump Putin ile konuşacak: Görüşmenin tarihi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile "toprak" ve "enerji santralleri" hakkında konuşacaklarını da aktardı.