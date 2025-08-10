Trump-Putin zirvesi 15 Ağustos’ta Alaska’da

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmeyi merakla bekliyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ve Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacağını bildirdi. Rusya ve ABD'nin yakın ve sınır komşusu olduğuna dikkati çeken Uşakov, "Bu yüzden heyetimizin Bering Boğazı'nı uçakla geçmesi ve iki ülke liderlerinin böylesine önemli ve beklenen zirveyi Alaska'da yapması oldukça mantıklı görünüyor" dedi. Görüşmenin eskiden Rus toprağı olan ve 1867 yılında ABD tarafından 7.2 milyon dolara satın alınan Alaska'da yapılması manidar bulundu.

UKRAYNA'DAN TEPKİ

Wall Street Journal'ın Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Putin'in Doğu Ukrayna'nın kendilerine verilmesi karşılığında ateşkesi kabul edeceği iddia edildi. Görüşmelerde Kiev olmadan bu savaşın sona eremeyeceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise "Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek" dedi.