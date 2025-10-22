Trump-Putin zirve gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşme krize neden oldu. Konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Beyaz Saray yetkilisi, "Trump'ın yakın gelecekte Putin'le görüşmesi planlanmamaktadır" ifadesini kullandı. Buna karşın henüz bir karar vermediklerini söyleyen Trump ise "Boşuna bir görüşme yapmak, boşuna zaman harcamak istemiyorum" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise zirve için herhangi bir tarih belirlenmediğini belirterek, "Ortada kesinleşmiş bir tarih yok. Dolayısıyla ertelenen bir şey de yok" dedi.