Trump barış anlaşması hakkında konuştu: Rusya bir daha işgal girişiminde bulunamayacak! "Zelenskiy'e..."

ZELENSKİY İLE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI İMZALANACAK"

Öte yandan Trump, yarın Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da olacağını ve kendisiyle nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını kaydetti. Hem Putin hem de Zelenskiy ile iyi bir ilişkisi olduğunu anlatan Trump, "Muhtemelen medyanın önünde bu anlaşmayı birlikte imzalayacağız. Biz Devlet Başkan Zelenskiy ile çalışmak istiyoruz. Bence Zelenskiy ile aslında çok iyi bir ilişkimiz vardı ama belki ilişkimiz biraz hırçınlaştı." ifadelerini kullandı ve bunun sebebinin Ukrayna'ya verdikleri parayı geri alamamaları olduğunu söyledi.

"BİZ DE ONLARA KARŞILIKLI GÜMRÜK TARİFELERİ UYGULAYACAĞIZ"

Trump, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler hakkında ise, "AB ile sorunlarımız var çünkü bize gümrük tarifesi uyguluyorlar. Biz de onlara karşılıklı gümrük tarifeleri uygulayacağız." dedi.

KRAL CHARLES'TAN DAVET

Görüşmede İngiltere Başbakanı Starmer, Kral Charles tarafından Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu ABD Başkanı'na iletti.

Trump ise, aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

"NATO ÜYELİĞİ GERÇEKLEŞMEYECEK"

Trump bir soru üzerine, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini, zaten sorunun kaynağının bu konu olduğunu ifade etti.