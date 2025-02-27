Trump barış anlaşması hakkında konuştu: Rusya bir daha işgal girişiminde bulunamayacak! "Zelenskiy'e..."
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i ağırladığı sırada Oval Ofis’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Putin’e ne kadar güvendiği sorulan Trump “Onu uzun zamandır tanıyorum…” diyerek yanıtladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zelenskiy’e diktatör kelimesini kullanan Trump “Bunu dediğime inanamıyorum” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i ağırladığı sırada Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne kadar güvendiği sorulan Trump, "Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin'in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum." dedi. Trump, "Onu uzun zamandır tanıyorum, sözünü bozacağına inanmıyorum. Anlaşma yaptığımızda geri döneceğini sanmıyorum. Anlaşmanın geçerli olacağını düşünüyorum. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenlikleri olacak." diye konuştu.
"ZELENSKİY'E DİKTATÖR DEDİĞİME İNANAMIYORUM"
Daha önceki açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için "diktatör" ifadesini kullanan Trump, konuyla ilgili bir soru üzerine önceki sözlerinden geri adım attı. Trump, "Halen Zelenskiy için diktatör ifadesini kullanır mısınız?" şeklindeki soruya, "Öyle mi demiştim, bunu dediğime inanamıyorum." diye yanıt verdi.
"ÖNCE BARIŞ ANLAŞMASI, SONRA BARIŞ GÜCÜ"
Ukrayna'ya ne zaman barış gücü askerleri gönderilebileceği konusunda da değerlendirmeler yapan Trump, önceliklerinin barış anlaşması olduğunu söyledi. Trump, "Bir barış gücünden bahsediyorsunuz ama önce bir anlaşma yapmalıyız. Şu anda bir anlaşmamız yok. Anlaşma konusunda oldukça ilerlemiş durumdayız ama henüz bir anlaşma yapmadık. Bu yüzden anlaşma yapana kadar barış gücü hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.