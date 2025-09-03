Trump Putin'i açık açık tehdit etti: Neler olacağını göreceğiz...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i açık açık tehdit eden Trump, "O benim ne düşündüğümü biliyor. O bir karar verecek. Eğer bu karardan memnun kalmazsam, neler olacağını göreceksiniz" dedi.

Trump Putin’i açık açık tehdit etti: Neler olacağını göreceğiz...
İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

Trump Putin’i açık açık tehdit etti: Neler olacağını göreceğiz...

"EĞER BU KARARDAN MEMNUN KALMAZSAM..."

Trump, "Putin'e söyleyecek bir şeyim yok. O benim ne düşündüğümü biliyor. O bir karar verecek. Eğer bu karardan memnun kalmazsam, neler olacağını göreceksiniz" dedi.

Trump Putin’i açık açık tehdit etti: Neler olacağını göreceğiz...

PUTİN, ZELENSKIY'I MOSKOVA'YA DAVET ETMİŞTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği dört günlük ziyaretin ardından Pekin'de Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump Putin’i açık açık tehdit etti: Neler olacağını göreceğiz...

Ukrayna savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirten Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Moskova'ya davet ederek, kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.