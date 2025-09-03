Trump Putin'i açık açık tehdit etti: Neler olacağını göreceğiz...
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i açık açık tehdit eden Trump, "O benim ne düşündüğümü biliyor. O bir karar verecek. Eğer bu karardan memnun kalmazsam, neler olacağını göreceksiniz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.
"EĞER BU KARARDAN MEMNUN KALMAZSAM..."
Trump, "Putin'e söyleyecek bir şeyim yok. O benim ne düşündüğümü biliyor. O bir karar verecek. Eğer bu karardan memnun kalmazsam, neler olacağını göreceksiniz" dedi.
PUTİN, ZELENSKIY'I MOSKOVA'YA DAVET ETMİŞTİ
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği dört günlük ziyaretin ardından Pekin'de Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.