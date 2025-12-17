Trump rekor sayıda başkanlık kararnamesine imza attı: İlk dönemini geride bıraktı

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ikinci kez göreve geldiği günden bu yana gümrük vergileri, düzensiz göçmenlerle ilgili konular ve duş başlıklarındaki su basıncının düzenlenmesi gibi pek çok konuya ilişkin başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump'ın fentanili "kitle imha silahı" olarak tanımladığı son başkanlık kararnamesi, ikinci kez göreve gelmesinden bu yana imzaladığı 221'inci başkanlık kararnamesi oldu ve bu sayı, ilk başkanlık döneminin tamamında imzaladığı 220 başkanlık kararnamesini geride bıraktı.